Еще одна страна направит своих военных в Гренландию

Финляндия отправит двух военных офицеров в Гренландию для разведки накануне совместных военных учений Arctic Endurance.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило министерство обороны Финляндии.

Как говорится в пресс-релизе, Хельсинки направляет военных по просьбе Дании для "ознакомления с деятельностью в рамках учений".

Укрепление безопасности в Арктическом регионе требует усиления усилий со стороны Альянса, добавляют в ведомстве.

"Мы продвигали эту цель в рамках НАТО в различных контекстах на протяжении всего нашего членства. Безопасность Финляндии укрепляется, когда наши союзники развивают свою способность действовать в Арктическом регионе", – заявил министр обороны Антти Хяккянен.

О своем участии в миссии в четверг объявила Великобритания.

В среду стало известно, что Швеция и Норвегия направили своих военных в Гренландию по просьбе Дании.

Сообщалось, что сама Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд военных, который готовится к приему больших сил армии и других подразделений.

Это происходит на фоне обострения между Данией и Гренландией и Соединенными Штатами, которые заявляют о желании контролировать остров.