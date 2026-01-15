Британія долучилася до військової місії в Гренландії

Велика Британія відправила одного військового офіцера до Гренландії на тлі посилення військової присутності європейських країн на острові.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє газета Indenpendent з посиланням на речника британського уряду.

В уряді повідомили, що відправили військового офіцера на прохання Данії. Він приєднається до розвідувальної групи країн-союзників напередодні запланованих військових навчань Arctic Endurance.

"Ми поділяємо стурбованість президента Трампа щодо безпеки на Крайній Півночі. І ми розглядаємо це як частину посилення країн НАТО та JEF (Об'єднані експедиційні сили. – Ред.) для посилення безпеки на Крайній Півночі", – відповів речник уряду журналістам.

За його словами, це передбачає активізацію навчань для стримування російської агресії та діяльності Китаю довкола Гренландії.

Також писали, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що військова місія європейських країн у Гренландії "буде посилена" наземними, повітряними та морськими ресурсами найближчими днями.

У середу стало відомо, що Швеція направила свої військових до Гренландії на прохання Данії.

Повідомлялося, що сама Данія відправила до Гренландії військову техніку та передовий загін військових, який готується до прийому більших сил армії та інших підрозділів.

Також Норвегія відправила двох військових до Гренландії.