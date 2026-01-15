Еврокомиссия одобрила заявки первой группы стран ЕС на финансирование перевооружения
Европейская комиссия предварительно одобрила заявки первой группы стран Европейского Союза на получение средств по многомиллиардной программе SAFE для перевооружения.
Об этом говорится в соответствующем заявлении, передает "Европейская правда".
Еврокомиссия подала в Совет ЕС предложение об утверждении финансовой помощи для Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Хорватии, Кипра, Португалии и Румынии.
"В прошлом году ЕС достиг большего прогресса в области обороны, чем за предыдущие десятилетия. Белая книга и Дорожная карта готовности 2030 позволили государствам-членам мобилизовать до 800 млрд евро на оборону", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, другие планы будут утверждены в ближайшее время.
"Сейчас Совету необходимо срочно утвердить эти планы, чтобы обеспечить быстрое выделение средств", – подчеркнула она.
Как отмечается, это решение было принято после тщательной оценки "Национальных планов инвестиций в оборону" стран в рамках инициативы SAFE.
Утверждение открывает путь для предоставления первой волны недорогих долгосрочных займов, что позволит этим странам срочно повысить свою военную готовность и приобрести необходимое современное оборонное оборудование.
Уровень финансирования для каждой страны был предварительно установлен в сентябре на основе принципов солидарности и прозрачности.
Например, для Кипра выделено 1,18 млрд евро, а для Румынии предварительно выделено 16,68 млрд евро.
Эта группа из восьми государств-членов ЕС имеет право на около 38 млрд евро после подписания кредитных соглашений.
После завершения оценки Еврокомиссией Совет ЕС имеет четыре недели для принятия решений о выполнении. После утверждения Еврокомиссия окончательно согласует кредитные соглашения, а первые выплаты, как ожидается, начнутся в марте 2026 года.
Недавно сообщалось, что переговоры Польши с Европейской комиссией по польскому плану использования почти 44 млрд евро по программе займов SAFE приближаются к концу.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что инициатива SAFE имеет решающее значение для военной безопасности Польши, а также даст мощный импульс экономике страны.
Он сказал, что 43,7 млрд евро помогут финансировать закупку дронов и запланированный страной проект обороны "Восточный щит" вдоль границы с Беларусью и Россией.