У центрі нідерландського міста сталися вибухи: спалахнула масштабна пожежа, є поранені

У центрі нідерландського Утрехта сталися два вибухи, які спричинили масштабну пожежу у кварталі з магазинами та житловими будинками, є поранені люди.

Про це пише NOS, передає "Європейська правда".

Рятувальні служби продовжують працювати на місці події, ситуація залишається складною.

Пожежники досі борються з вогнем, а вулиці навколо епіцентру вибухів розчищають для проїзду спецтехніки. З будівлі винесли одного пораненого. У районі вибухів вибиті вікна, з дахів зірвана черепиця, на вулицях лежать уламки фасадів і меблі.

Фото: NOS

Служби екстреної допомоги наразі не можуть точно сказати, скільки людей перебували в будинках у момент вибухів. За словами представника пожежної служби, через ризик обвалу рятувальники поки що не можуть зайти всередину.

Регіональна служба безпеки повідомила про щонайменше чотирьох поранених людей. До міста стягнуто велику кількість карет швидкої допомоги та гелікоптери травматологічної служби.

Очевидці розповідають про сильний вибух, від якого "здригалася земля". За їхніми словами, спочатку пролунав дуже гучний вибух, а згодом – другий, слабший.

Причини вибухів наразі невідомі, офіційної версії події влада ще не оприлюднила.

Фото: NOS

