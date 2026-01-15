В центре нидерландского города произошли взрывы: вспыхнул масштабный пожар, есть раненые

В центре нидерландского Утрехта произошли два взрыва, которые вызвали масштабный пожар в квартале с магазинами и жилыми домами, есть раненые люди.

Об этом пишет NOS, передает "Европейская правда".

Спасательные службы продолжают работать на месте происшествия, ситуация остается сложной.

Пожарные до сих пор борются с огнем, а улицы вокруг эпицентра взрывов расчищают для проезда спецтехники. Из здания вынесли одного раненого. В районе взрывов выбиты окна, с крыш сорвана черепица, на улицах лежат обломки фасадов и мебель.

Фото: NOS

Службы экстренной помощи пока не могут точно сказать, сколько людей находились в домах в момент взрывов. По словам представителя пожарной службы, из-за риска обрушения спасатели пока не могут зайти внутрь.

Региональная служба безопасности сообщила о как минимум четырех раненых. В город стянуто большое количество карет скорой помощи и вертолеты травматологической службы.

Очевидцы рассказывают о сильном взрыве, от которого "дрожала земля". По их словам, сначала прогремел очень громкий взрыв, а затем – второй, более слабый.

Причины взрывов пока неизвестны, официальной версии происшествия власти еще не обнародовали.

Фото: NOS

