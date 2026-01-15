Глава МЗС Франції про Гренландію: європейські союзники по НАТО здатні захищати свою територію

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що європейські країни-члени НАТО "цілком" здатні захищати свою територію від будь-яких загроз, маючи на увазі Гренландію.

Про це, як пише "Європейська правда", Барро сказав на пресконференції зі своєю латвійською колегою Байбою Браже, передає BFMTV.

Міністр закордонних справ Франції, коментуючи зустріч представників Данії, Гренландії та США, відзначив важливість діалогу між союзниками та нагадав про готовність європейців захищати арктичну територію.

"Союзники НАТО, європейські країни цілком здатні захищати свою територію від будь-якої загрози, звідки б вона не виходила. Саме в цьому дусі, я вважаю, висловилися вчора у Вашингтоні наші данські й гренландські колеги. І важливо, щоб між союзниками міг відбутися діалог", – заявив міністр.

Барро також висловився за те, щоб європейці взяли на себе відповідальність за власну безпеку. У цьому контексті він згадав про розвідувальну місію у Гренландії, до якої долучилась низка країн.

15 січня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що військова місія європейських країн у Гренландії "буде посилена" наземними, повітряними та морськими ресурсами найближчими днями.

А міністр оборони Нідерландів пояснив, що це підготовка до спільних військових навчань європейських країн-членів НАТО у Арктиці.

Це сталося на тлі заяв президента США про те, що оборона Гренландії – це "дві собачі упряжки".