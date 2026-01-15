Глава МИД Франции о Гренландии: европейские союзники по НАТО способны защищать свою территорию

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны-члены НАТО "вполне" способны защищать свою территорию от любых угроз, имея в виду Гренландию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Барро сказал на пресс-конференции со своей латвийской коллегой Байбой Браже, передает BFMTV.

Министр иностранных дел Франции, комментируя встречу представителей Дании, Гренландии и США, отметил важность диалога между союзниками и напомнил о готовности европейцев защищать арктическую территорию.

"Союзники НАТО, европейские страны вполне способны защищать свою территорию от любой угрозы, откуда бы она ни исходила. Именно в этом духе, я считаю, высказались вчера в Вашингтоне наши датские и гренландские коллеги. И важно, чтобы между союзниками мог состояться диалог", – заявил министр.

Барро также высказался за то, чтобы европейцы взяли на себя ответственность за собственную безопасность. В этом контексте он упомянул о разведывательной миссии в Гренландии, к которой присоединился ряд стран.

15 января президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что военная миссия европейских стран в Гренландии "будет усилена" наземными, воздушными и морскими ресурсами в ближайшие дни.

А министр обороны Нидерландов пояснил, что это подготовка к совместным военным учениям европейских стран-членов НАТО в Арктике.

Это произошло на фоне заявлений президента США о том, что оборона Гренландии – это "две собачьи упряжки".