Бабіш розповів, чим буде займатися одіозний кандидат у міністри на посаді урядового представника

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш розповів, чим буде займатися скандальний представник партії "Автомобілісти" Філіп Турек, якого нещодавно призначили урядовим представником з питань кліматичної політики.

Його слова цитує Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Бабіш зазначив, що Турек не буде безпосередньо керувати співробітниками Міністерства охорони навколишнього середовища як представник уряду з питань клімату і не братиме участі в адміністративному прийнятті рішень відомства.

За словами Бабіша, посада представника, відповідно до рішення Конституційного суду, є політичною посадою, а не посадою державної влади.

Відтак він зазначив, що Турек має брати участь у переговорах ЄС щодо квот на викиди.

"Він компетентний, володіє мовами і має контакти в Європейському парламенті", – додав прем’єр країни.

Нагадаємо, 12 січня Турека призначили урядовим представником з питань кліматичної політики, оскільки президент Петр Павел відмовився призначити його міністром охорони навколишнього середовища.

Турек опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

У його партії "Автомобілісти" заявили, що "вживатимуть подальших заходів" у суперечці з президентом Петром Павелом щодо призначення Турека.

Президент Павел після особистої зустрічі з Туреком сказав, що пояснення цих скандальних вчинків і заяв його не переконали. Він заявив, що Турек "неодноразово демонстрував недостатню повагу до правового ладу Чехії", а кількість та повторюваний характер таких вчинків вказують, що це не якісь разові ексцеси.