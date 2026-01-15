Бабиш рассказал, чем будет заниматься одиозный кандидат в министры на посту представителя

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал, чем будет заниматься скандальный представитель партии "Автомобилисты" Филипп Турек, которого недавно назначили правительственным представителем по вопросам климатической политики.

Его слова цитирует Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

Бабиш отметил, что Турек не будет непосредственно руководить сотрудниками Министерства охраны окружающей среды как представитель правительства по вопросам климата и не будет участвовать в административном принятии решений ведомства.

По словам Бабиша, должность представителя, в соответствии с решением Конституционного суда, является политической должностью, а не должностью государственной власти.

Поэтому он отметил, что Турек должен участвовать в переговорах ЕС по квотам на выбросы.

"Он компетентен, владеет языками и имеет контакты в Европейском парламенте", – добавил премьер страны.

Напомним, 12 января Турека назначили правительственным представителем по вопросам климатической политики, поскольку президент Петр Павел отказался назначить его министром охраны окружающей среды.

Турек оказался под следствием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

В его партии "Автомобилисты" заявили, что "примут дальнейшие меры" в споре с президентом Петром Павелом по поводу назначения Турека.

Президент Павел после личной встречи с Туреком сказал, что объяснения этих скандальных поступков и заявлений его не убедили. Он заявил, что Турек "неоднократно демонстрировал недостаточное уважение к правовому порядку Чехии", а количество и повторяющийся характер таких поступков указывают, что это не какие-то разовые эксцессы.