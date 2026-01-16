Сенатор США: Путін – брехун, який знущається з мирного процесу

Американський сенатор-республіканець Роджер Вікер виступив із промовою на підтримку України, а також із критикою господаря Кремля Владіміра Путіна.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Сенатор Вікер, виступаючи у Сенаті, закликав не довіряти Путіну, який, як він зазначив, "знущається з мирного процесу".

"Нещодавно він (Путін. – Ред.) розпочав найбільшу повітряну атаку за всю історію конфлікту і неодноразово демонстрував, що не зацікавлений у мирних переговорах… На відміну від цього, в останні кілька тижнів Сполучені Штати, Україна і наші європейські друзі виробили спільну позицію для переговорів, засновану на кількох ключових принципах", – сказав він.

Сенатор закликав США, Європу та Україну залишатись єдиними, а також пам’ятати, "з ким ми маємо справу в особі Владіміра Путіна".

"Путін не кається. Він завжди був і завжди буде агентом КДБ. Він диктатор, на руках якого десятиліття кровопролиття. Він найбільший злодій в історії світу. Воєнний злочинець, який має зараз повинен сидіти за ґратами.... І, звичайно ж, Путін – брехун. Коли Володимир Путін посміхається, він поводиться як наш друг і робить вигляд, що ми віримо, що він наш друг", – підкреслив Вікер.

Він додав, що "немає причин посміхатись Путіну у відповідь".

Сенатор навів дані опитування, згідно з якими, що 70% американців не вірять, що Путін буде дотримуватися будь-якої мирної угоди з Україною.

"Він з того ж тіста, що і терористи по всьому світу і терористи протягом всієї історії…Терористи – друзі Путіна. Не забувайте про це, хоча іноді це не висвітлюється так, як слід було б", – сказав Вікер.

Він наголосив, що українці й надалі боротимуться проти його неспровокованої агресії, оскільки альтернатива – це знищення їхньої держави.

"Ми повинні стояти разом з Україною і продовжувати допомагати нашим друзям. Ми маємо надіслати чіткий сигнал, що Путін не зможе просто перечекати нас", – додав він.

Сенатор закликав президента Дональда Трампа допомогти посилити протиповітряну оборону України і її можливості для далекобійних ударів.

"Це допоможе показати Путіну, що його військові цілі недосяжні", – переконаний він.

Сенатор Вікер виступив з цією промовою на тлі нещодавньої заяви Трампа про те, що укладання мирної угоди гальмує український лідер Володимир Зеленський, а не господар Кремля Владімір Путін.

Нещодавно ЗМІ писали, що Трамп все більше розчаровується у Путіні і вважає його більшою перешкодою для миру в Україні, ніж Володимира Зеленського.

Під час недавньої пресконференції в Мар-а-Лаго Трамп висловив своє особисте роздратування Путіним. Він сказав: "Я не в захваті від Путіна, він вбиває занадто багато людей".