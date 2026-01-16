Сенатор США: Путин – лжец, который издевается над мирным процессом

Американский сенатор-республиканец Роджер Уикер выступил с речью в поддержку Украины, а также с критикой хозяина Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сенатор Уикер, выступая в Сенате, призвал не доверять Путину, который, как он отметил, "издевается над мирным процессом".

"Недавно он (Путин. – Ред.) начал крупнейшую воздушную атаку за всю историю конфликта и неоднократно демонстрировал, что не заинтересован в мирных переговорах... В отличие от этого, в последние несколько недель Соединенные Штаты, Украина и наши европейские друзья выработали общую позицию для переговоров, основанную на нескольких ключевых принципах", – сказал он.

Сенатор призвал США, Европу и Украину оставаться едиными, а также помнить, "с кем мы имеем дело в лице Владимира Путина".

"Путин не раскаивается. Он всегда был и всегда будет агентом КГБ. Он диктатор, на руках которого десятилетия кровопролития. Он самый большой вор в истории мира. Военный преступник, который сейчас должен сидеть за решеткой... И, конечно же, Путин – лжец. Когда Владимир Путин улыбается, он ведет себя как наш друг и делает вид, что мы верим, что он наш друг", – подчеркнул Уикер.

Он добавил, что "нет причин улыбаться Путину в ответ".

Сенатор привел данные опроса, согласно которым 70% американцев не верят, что Путин будет соблюдать какое-либо мирное соглашение с Украиной.

"Он из того же теста, что и террористы по всему миру и террористы на протяжении всей истории... Террористы – друзья Путина. Не забывайте об этом, хотя иногда это не освещается так, как следовало бы", – сказал Уикер.

Он подчеркнул, что украинцы и в дальнейшем будут бороться против его неспровоцированной агрессии, поскольку альтернатива – это уничтожение их государства.

"Мы должны стоять вместе с Украиной и продолжать помогать нашим друзьям. Мы должны послать четкий сигнал, что Путин не сможет просто переждать нас", – добавил он.

Сенатор призвал президента Дональда Трампа помочь усилить противовоздушную оборону Украины и ее возможности для дальнобойных ударов.

"Это поможет показать Путину, что его военные цели недостижимы", – убежден он.

Сенатор Уикер выступил с этой речью на фоне недавнего заявления Трампа о том, что заключение мирного соглашения тормозит украинский лидер Владимир Зеленский, а не хозяин Кремля Владимир Путин.

Недавно СМИ писали, что Трамп все больше разочаровывается в Путине и считает его большим препятствием для мира в Украине, чем Владимира Зеленского.

Во время недавней пресс-конференции в Мар-а-Лаго Трамп выразил свое личное раздражение Путиным. Он сказал: "Я не в восторге от Путина, он убивает слишком много людей".