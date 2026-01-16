Біллі Лонг, кандидат президента США Дональда Трампа на посаду посла в Ісландії, вибачився після того, як в приватній розмові з членами Палати представників пожартував, що ця острівна держава стане "52-м штатом", а він буде її губернатором.

Про це йдеться у публікації видання Politico, пише "Європейська правда".

Лонг, який протягом шести термінів представляв південно-західний округ Міссурі в Палаті представників, на початку цього тижня відвідав колишніх колег. Його приватний жарт спричинив невеликий дипломатичний скандал: Міністерство закордонних справ Ісландії зажадало від посольства США в Рейк'явіку відповіді на коментарі Лонга.

"У цьому не було нічого серйозного, я був з людьми, яких не бачив три роки, і вони жартували про те, що Джефф Лендрі є губернатором Гренландії, а потім почали жартувати про мене, і якщо хтось образився, то я прошу вибачення", – сказав Лонг в інтерв'ю Arctic Today, некомерційному новинному сайту з Аляски.

Після приватних коментарів у колі законодавців ісландці створили петицію, в якій закликають міністерку закордонних справ Катрін Гуннарсдоттір відхилити кандидатуру Лонга на посаду посла.

"Ці слова Біллі Лонга, якого Дональд Трамп висунув на посаду посла в Ісландії, можливо, були сказані впівголосу, але вони образливі для Ісландії та ісландців, яким довелося боротися за свою свободу та які завжди були другом Сполучених Штатів", – йдеться в петиції.

Жарт Лонга прозвучав незграбно на тлі дипломатичної напруженості щодо Гренландії, яку Трамп погрожує захопити.

Цього тижня низка європейських країн оголосили, що відправляють своїх військових у Гренландію. Це сталося на тлі заяв президента США про те, що данська оборона Гренландії – це "дві собачі упряжки".

Тоді уряд Гренландії заявив, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції Трампа щодо захоплення острова.