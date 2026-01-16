Кандидат Трампа в послы извинился за шутку об "Исландии – 52-м штате США"

Билли Лонг, кандидат президента США Дональда Трампа на должность посла в Исландии, извинился после того, как в частной беседе с членами Палаты представителей пошутил, что это островное государство станет "52-м штатом", а он будет его губернатором.

Об этом говорится в публикации издания Politico, пишет "Европейская правда".

Лонг, который в течение шести сроков представлял юго-западный округ Миссури в Палате представителей, в начале этой недели посетил бывших коллег. Его частная шутка вызвала небольшой дипломатический скандал: Министерство иностранных дел Исландии потребовало от посольства США в Рейкьявике ответа на комментарии Лонга.

"В этом не было ничего серьезного, я был с людьми, которых не видел три года, и они шутили о том, что Джефф Лэндри является губернатором Гренландии, а потом начали шутить обо мне, и если кто-то обиделся, то я прошу прощения", – сказал Лонг в интервью Arctic Today, некоммерческому новостному сайту из Аляски.

После частных комментариев в кругу законодателей исландцы создали петицию, в которой призывают министра иностранных дел Катрин Гуннарсдоттир отклонить кандидатуру Лонга на должность посла.

"Эти слова Билли Лонга, которого Дональд Трамп выдвинул на должность посла в Исландии, возможно, были сказаны вполголоса, но они оскорбительны для Исландии и исландцев, которым пришлось бороться за свою свободу и которые всегда были друзьями Соединенных Штатов", – говорится в петиции.

Шутка Лонга прозвучала неуместно на фоне дипломатической напряженности вокруг Гренландии, которую Трамп угрожает захватить.

На этой неделе ряд европейских стран объявили, что отправляют своих военных в Гренландию. Это произошло на фоне заявлений президента США о том, что датская оборона Гренландии – это "две собачьи упряжки".

Тогда правительство Гренландии заявило, что усилит усилия для обеспечения обороны арктической территории под эгидой НАТО, и вновь отклонило амбиции Трампа по захвату острова.