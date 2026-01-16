"Це частина його менталітету": Пісторіус заспокоїв щодо погроз Трампа для Гренландії

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не очікує захоплення Гренландії Сполученими Штатами попри погрози президента США Дональда Трампа.

Про це він розповів в ефірі ZDF, повідомляє "Європейська правда".

Пісторіус сказав, що вважає погрози Дональда Трампа щодо Гренландії "частиною його менталітету".

За його словами, Гренландія є частиною НАТО, і американці вже мають там базу та угоди – і на цій основі можуть ще більше розширити свою присутність.

Він додав, що не хвилюється з приводу реального військового втручання США в Гренландію: "Я не бачу підстав для такого втручання".

Пісторіус додав, що також є "голоси в США, які дуже чітко проти цього".

Відрядження військових Бундесверу до Гренландії Пісторіус не назвав чимось новим. "Ми роками працюємо в Арктиці та Північному морі, беручи участь у навчаннях разом з Канадою, Норвегією та Данією", – пояснив міністр.

За його словами, "13 чи 15 солдатів" Бундесверу не перебувають у Гренландії з військовою місією, а є свого роду розвідувальною групою.

У Білому домі напередодні заявили, що розміщення військових з європейських країн у Гренландії не вплине на плани президента Трампа щодо контролю над островом.

Цього тижня низка європейських країн оголосили, що відправляють своїх військових у Гренландію. Це сталося на тлі заяв президента США про те, що данська оборона Гренландії – це "дві собачі упряжки".