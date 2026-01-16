"Это часть его менталитета": Писториус успокоил относительно угроз Трампа для Гренландии

Министр обороны Германии Борис Писториус не ожидает захвата Гренландии Соединенными Штатами, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа.

Об этом он рассказал в эфире ZDF, сообщает "Европейская правда".

Писториус сказал, что считает угрозы Дональда Трампа по Гренландии "частью его менталитета".

По его словам, Гренландия – часть НАТО, и американцы уже имеют там базу и соглашения – и на этой основе могут еще больше расширить свое присутствие.

Он добавил, что не волнуется по поводу реального военного вмешательства США в Гренландию: "Я не вижу оснований для такого вмешательства".

Писториус добавил, что также есть "голоса в США, которые очень четко против этого".

Командировку военных Бундесвера в Гренландию Писториус не назвал чем-то новым. "Мы годами работаем в Арктике и Северном море, участвуя в учениях вместе с Канадой, Норвегией и Данией", – пояснил министр.

По его словам,"13 или 15 солдат" Бундесвера не находятся в Гренландии с военной миссией, а являются своего рода разведывательной группой.

В Белом доме накануне заявили, что размещение военных из европейских стран в Гренландии не повлияет на планы президента Трампа по контролю над островом.

На этой неделе ряд европейских стран объявили, что отправляют своих военных в Гренландию. Это произошло на фоне заявлений президента США о том, что датская оборона Гренландии – это "две собачьи упряжки".