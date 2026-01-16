В Кремле ждут визита Уиткоффа и Кушнера, но даты еще нет

В Кремле заявили, что ожидают приезда посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель правителя России Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс".

В то же время, как отметил Песков, дата визита Кушнера и Уиткоффа в Москву еще не определена.

"Нет, пока они не определены, но мы, безусловно, заинтересованы в таком визите, мы его ждем", – сказал он на брифинге.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Уиткофф и Кушнер планируют в ближайшее время посетить Москву для встречи с Путиным.

Ожидается, что Путину представят последний проект 20-пунктного плана по мирному урегулированию, над которым работали представители Украины и США.

Уиткофф и Кушнер посещали Москву и встречались с Путиным в декабре. Во время этой поездки переговоры продолжались почти пять часов, но не принесли прорыва.

Уиткофф встречался с Путиным в России шесть раз в прошлом году.

Как сообщала "Европейская правда", 6 января представители 35 стран и организаций встретились в Париже для финализации работы над гарантиями безопасности для Украины. По результатам встречи премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях развертывания войск в Украине в случае заключения мирного соглашения.

С американской стороны на встрече присутствовали спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Кроме того, Уиткофф заявлял о значительном прогрессе после встречи "коалиции решительных" в Париже.