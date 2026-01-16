У Польщі пояснили своє небажання відправляти війська до Гренландії

В уряді Польщі, коментуючи своє небажання відправляти війська до Гренландії, заявили, що конфлікт між Данією і США щодо арктичного острова необхідно пом’якшувати, а не розпалювати.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав заступник глави польського МЗС Марчін Босацький, якого цитує PAP.

У представника зовнішньополітичного відомства спитали, чи не стає Польща на бік США, а не ЄС і Данії, не надсилаючи війська до Гренландії.

У відповідь урядовець заявив: "Польща виступає за принцип, що не можна силою змінювати кордони не тільки в Європі, але й у її прилеглих районах, до яких належить Гренландія".

Він зазначив, що "прем'єр-міністр Туск разом з лідерами інших європейських країн чітко висловили думку, що ми підтримуємо Данію у захисті її територіального суверенітету".

"Натомість в інтересах Польщі, а також усієї Європи, є, і я хочу це дуже чітко підкреслити, пом'якшення цього конфлікту – і тому ми підтримуємо, наприклад, спроби прямих переговорів між Копенгагеном і Вашингтоном – а не його загострення, оскільки Сполучені Штати Америки як і раніше потрібні Європі та Польщі", – додав Босацький.

Крім того, про небажання Польщі відправляти війська до Гренландії висловився заступник міністра оборони Цезарій Томчик.

Зокрема, за його словами, кожна країна має свої завдання, а Польща виконує найважливіші з них, а саме захист східного флангу НАТО.

"Ми дійсно маємо що робити, і польські солдати мають що робити", – вказав Томчик.

Напередодні польський прем’єр Дональд Туск заявив, що Польща не планує відправляти своїх військових у Гренландію за прикладом кількох європейських країн, які це зробили.

Цього тижня низка європейських країн оголосили, що відправляють своїх військових у Гренландію. Це сталося на тлі заяв президента США про те, що оборона Гренландії – це "дві собачі упряжки".

Тоді уряд Гренландії заявив, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.