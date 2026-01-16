В Польше объяснили свое нежелание отправлять войска в Гренландию

В правительстве Польши, комментируя свое нежелание отправлять войска в Гренландию, заявили, что конфликт между Данией и США относительно арктического острова необходимо смягчать, а не разжигать.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал заместитель главы польского МИД Марчин Босацкий, которого цитирует PAP.

У представителя внешнеполитического ведомства спросили, не становится ли Польша на сторону США, а не ЕС и Дании, не посылая войска в Гренландию.

В ответ чиновник заявил: "Польша выступает за принцип, что нельзя силой менять границы не только в Европе, но и в прилегающих районах, к которым относится Гренландия".

Он отметил, что "премьер-министр Туск вместе с лидерами других европейских стран четко выразили мнение, что мы поддерживаем Данию в защите ее территориального суверенитета".

"При этом в интересах Польши, а также всей Европы, и я хочу это очень четко подчеркнуть, смягчение этого конфликта – и поэтому мы поддерживаем, например, попытки прямых переговоров между Копенгагеном и Вашингтоном – а не его обострение, поскольку Соединенные Штаты Америки по-прежнему нужны Европе и Польше", – добавил Босацкий.

Кроме того, о нежелании Польши отправлять войска в Гренландию высказался заместитель министра обороны Цезарий Томчик.

В частности, по его словам, каждая страна имеет свои задачи, а Польша выполняет важнейшие из них, а именно защиту восточного фланга НАТО.

"Нам действительно есть что делать, и польским солдатам есть что делать", – указал Томчик.

Накануне польский премьер Дональд Туск заявил, что Польша не планирует отправлять своих военных в Гренландию по примеру нескольких европейских стран, которые это сделали.

На этой неделе ряд европейских стран объявили, что отправляют своих военных в Гренландию. Это произошло на фоне заявлений президента США о том, что оборона Гренландии – это "две собачьи упряжки".

Тогда правительство Гренландии заявило, что усилит усилия для обеспечения обороны арктической территории под эгидой НАТО, и снова отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.