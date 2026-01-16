Орбан перед виборами проведе "національні консультації" проти фінансової підтримки України

Уряд Віктора Орбана, який готується до складних виборів у квітні, планує запустити так звані "національні консультації" для того, щоб угорці могли висловити своє "ні" фінансовій підтримці України з боку ЄС у найближчі роки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у п’ятницю в інтерв’ю державному радіо розповів прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, його слова наводить Telex.

Керівник угорського уряду сказав, що Україна оцінює свої фінансові потреби у підтримці з боку партнерів у 800 млрд євро впродовж десяти років. Він заявив, що ЄС надасть Україні гроші з двох джерел: спочатку "вичавить" гроші з країн-членів, а потім ще й візьме кредит.

"Але ми не дозволимо Брюсселю нас оббирати", – заявив Орбан, після чого оголосив, що уряд викладе свої аргументи з цього приводу перед угорцями у формі "національних консультацій".

"Усі отримають цю (національну петицію. – Ред.) і матимуть можливість сказати "ні", і разом з урядом сказати, що ми не платитимемо", – заявив Орбан.

Нагадаємо, "національні консультації" – це пропагандистський інструмент уряду Віктора Орбана, який імітує загальнонаціональне опитування, але фактично не містить жодних запобіжників зловживань чи маніпуляції голосами.

У червні 2025 року в уряді Угорщини оголосили остаточні результати подібного "референдуму" щодо вступу України в ЄС та заявили, що проти висловилися 95% тих, хто голосував.

Восени угорський уряд ініціював нові "національні консультації" з питань підвищення податків, при цьому стверджуючи, що такий крок є вимогою Європейського Союзу для фінансування України та "війни".

Зазначимо також, що Європейська комісія у середу запропонувала Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро. Однак Угорщина, Словаччина та Чехія не будуть брати участі у цій схемі фінансування.

