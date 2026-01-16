Орбан перед выборами проведет "национальные консультации" против финподдержки Украины

Правительство Виктора Орбана, которое готовится к сложным выборам в апреле, планирует запустить так называемые "национальные консультации" для того, чтобы венгры могли выразить свое "нет" финансовой поддержке Украины со стороны ЕС в ближайшие годы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в пятницу в интервью государственному радио рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит Telex.

Руководитель венгерского правительства сказал, что Украина оценивает свои финансовые потребности в поддержке со стороны партнеров в 800 млрд евро в течение десяти лет. Он заявил, что ЕС предоставит Украине деньги из двух источников: сначала "выжмет" деньги из стран-членов, а потом еще и возьмет кредит.

"Но мы не позволим Брюсселю нас обирать", – заявил Орбан, после чего объявил, что правительство изложит свои аргументы по этому поводу перед венграми в форме "национальных консультаций".

"Все получат эту (национальную петицию. – Ред.) и будут иметь возможность сказать "нет", и вместе с правительством сказать, что мы не будем платить", – заявил Орбан.

Напомним, "национальные консультации" – это пропагандистский инструмент правительства Виктора Орбана, который имитирует общенациональный опрос, но фактически не содержит никаких предохранителей злоупотреблений или манипуляции голосами.

В июне 2025 года в правительстве Венгрии объявили окончательные результаты подобного "референдума" по вступлению Украины в ЕС и заявили, что против высказались 95% голосовавших.

Осенью венгерское правительство инициировало новые "национальные консультации" по вопросам повышения налогов, при этом утверждая, что такой шаг является требованием Европейского Союза для финансирования Украины и "войны".

Отметим также, что Европейская комиссия в среду предложила Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. Однако Венгрия, Словакия и Чехия не будут участвовать в этой схеме финансирования.

