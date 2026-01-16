Дуда готовий розглянути пропозицію стати прем'єром Польщі після виборів 2027 року

У польській опозиційній партії "Право і справедливість" триває дискусія про те, хто повинен стати прем'єр-міністром, якщо партія повернеться до влади після виборів 2027 року – колишній президент Анджей Дуда каже, що готовий розглянути таку пропозицію.

Про це Дуда сказав в інтерв'ю для газети Fakt, повідомляє "Європейська правда".

У експрезидента запитали, як би він відреагував, якби "ПіС" запропонувала йому стати кандидатом на посаду прем'єр-міністра, і чи "остаточно розійшлися" його шляхи з партією. Дуда категорично заперечив останнє твердження.

"У політиці шляхи не розходяться таким чином. Кожен, хто має якийсь досвід і здоровий глузд, знає, що буває по-різному і ситуації бувають різні. Проте, будь ласка, пам'ятайте, що "ПіС" висунула мене як свого кандидата і підтримувала мене, завдяки чому я виграв президентські вибори… Якби потрібно було, ми б точно знайшли спільну мову", – сказав політик.

Як він підкреслив, ще невідомо, чи буде пропозиція, щоб він став прем'єр-міністром. "Якщо така пропозиція буде, я її розгляну", – додав він, зазначивши, однак, що "не має таких політичних амбіцій".

"Звичайно, обійняти посаду прем'єр-міністра в складні часи, а сьогодні ми все ще переживаємо дуже складні часи, набагато складніші, ніж у 2015 році, коли я став президентом, завжди ризиковано з політичної точки зору, з точки зору іміджу. З багатьох причин. Можна просто підвести, обіймаючи цю посаду", – пояснив він свої сумніви.

Дуда також зізнався, що зараз не має поточного контакту з керівником "ПіС" Ярославом Качинським. Однак він підкреслив, що "якщо з політичних причин буде потрібно мати цей контакт, то, звичайно, цей контакт буде негайно встановлено".

Нагадаємо, у серпні минулого року Дуда виступив з останнім зверненням на посаді президента, в якому пообіцяв продовжувати "активну діяльність" як всередині країни, так і за кордоном.

