Дуда готов рассмотреть предложение стать премьером Польши после выборов 2027 года

В польской оппозиционной партии "Право и справедливость" продолжается дискуссия о том, кто должен стать премьер-министром, если партия вернется к власти после выборов 2027 года – бывший президент Анджей Дуда говорит, что готов рассмотреть такое предложение.

Об этом Дуда сказал в интервью для газеты Fakt, сообщает "Европейская правда".

У экс-президента спросили, как бы он отреагировал, если бы "ПиС" предложила ему стать кандидатом на должность премьер-министра, и "окончательно разошлись" ли его пути с партией. Дуда категорически опроверг последнее утверждение.

"В политике пути не расходятся таким образом. Каждый, кто имеет какой-то опыт и здравый смысл, знает, что бывает по-разному и ситуации бывают разные. Однако, пожалуйста, помните, что "ПиС" выдвинула меня как своего кандидата и поддерживала меня, благодаря чему я выиграл президентские выборы... Если бы нужно было, мы бы точно нашли общий язык", – сказал политик.

Как он подчеркнул, еще неизвестно, будет ли предложение, чтобы он стал премьер-министром. "Если такое предложение будет, я его рассмотрю", – добавил он, отметив, однако, что "не имеет таких политических амбиций".

"Конечно, занять должность премьер-министра в сложные времена, а сегодня мы все еще переживаем очень сложные времена, гораздо более сложные, чем в 2015 году, когда я стал президентом, всегда рискованно с политической точки зрения, с точки зрения имиджа. По многим причинам. Можно просто подвести, занимая эту должность", – пояснил он свои сомнения.

Дуда также признался, что сейчас не имеет контакта с руководителем "ПиС" Ярославом Качиньским. Однако он подчеркнул, что "если по политическим причинам потребуется иметь этот контакт, то, конечно, этот контакт будет немедленно установлен".

Напомним, в августе прошлого года Дуда выступил с последним обращением на посту президента, в котором пообещал продолжать "активную деятельность" как внутри страны, так и за рубежом.

Больше о политическом будущем Анджея Дуды читайте в архивном материале "ЕвроПравды".