Президент Чехії: Україна має піти на болючі поступки для досягнення миру

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Україні доведеться піти "на болючі поступки" для того, аби завершити російсько-українську війну.

Про це він сказав під час зустрічі зі своїм українським візаві Володимиром Зеленським у Києві, пише кореспондентка "Європейської правди".

Чеський президент визнав, що без США не буде вирішення для війни в Україні.

"Це болюче для Європи, що все-таки ключову роль відіграють Сполучені Штати. Але це не означає, що Європа і європейські країни мають бути обабіч цих зусиль", – зазначив він.

Водночас він зазначив, що у питанні потенційної мирної угоди у російсько-українській війні Києву доведеться піти на "низку болючих поступок".

"Я вважаю, що там (у "мирному плані". – Ред.) є і низка болючих поступок, на які Україна має піти й готова це зробити за умови, що це приведе до миру", – сказав Павел.

Водночас президент Чехії наголосив, що Європа має докласти "всіх зусиль" для того, щоб вся робота, яка була зроблена під час підготовки документів щодо мирної угоди, "не була марною".

"Я вважаю, що Україна зробила дуже багато на шляху до того, щоб запропоноване рішення було прийнятним", – підсумував Павел.

Зазначимо, нещодавно американський президент Дональд Трамп заявив, що укладання мирної угоди гальмує Зеленський, а не господар Кремля Владімір Путін – український президент це заперечив.

Нещодавно ЗМІ писали, що Трамп все більше розчаровується у Путіні і вважає його більшою перешкодою для миру в Україні, ніж Володимира Зеленського.

Під час недавньої пресконференції в Мар-а-Лаго Трамп висловив своє особисте роздратування Путіним. Він сказав: "Я не в захваті від Путіна, він вбиває занадто багато людей".

Також радимо ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Союзники обіцяють допомогу: які держави і за яких умов готові направити війська в Україну.