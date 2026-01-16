Президент Чехии: Украина должна пойти на болезненные уступки для достижения мира

Президент Чехии Петр Павел считает, что Украине придется пойти "на болезненные уступки" для того, чтобы завершить российско-украинскую войну.

Об этом он сказал во время встречи со своим украинским визави Владимиром Зеленским в Киеве, пишет корреспондент "Европейской правды".

Чешский президент признал, что без США не будет решения для войны в Украине.

"Это болезненно для Европы, что все-таки ключевую роль играют Соединенные Штаты. Но это не означает, что Европа и европейские страны должны быть на стороне этих усилий", – отметил он.

В то же время он отметил, что в вопросе потенциального мирного соглашения в российско-украинской войне Киеву придется пойти на "ряд болезненных уступок".

"Я считаю, что там (в "мирном плане". – Ред.) есть и ряд болезненных уступок, на которые Украина должна пойти и готова это сделать при условии, что это приведет к миру", – сказал Павел.

В то же время президент Чехии подчеркнул, что Европа должна приложить "все усилия" для того, чтобы вся работа, которая была сделана во время подготовки документов по мирному соглашению, "не была напрасной".

"Я считаю, что Украина сделала очень много на пути к тому, чтобы предложенное решение было приемлемым", – подытожил Павел.

Отметим, недавно американский президент Дональд Трамп заявил, что заключение мирного соглашения тормозит Зеленский, а не хозяин Кремля Владимир Путин – украинский президент это опроверг.

Недавно СМИ писали, что Трамп все больше разочаровывается в Путине и считает его большим препятствием для мира в Украине, чем Владимира Зеленского.

Во время недавней пресс-конференции в Мар-а-Лаго Трамп выразил свое личное раздражение Путиным. Он сказал: "Я не в восторге от Путина, он убивает слишком много людей".

