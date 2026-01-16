Мюнхенская конференция отменила участие иранского министра после критики со стороны Германии

Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) заявила об отзыве приглашения министру иностранных дел Ирана Аббасу Аракчи после критики со стороны немецкого правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении конференции, которое получило агентство Reuters.

Организаторы Мюнхенской конференции сообщили об изменении своего решения относительно участия главы МИД Ирана на фоне массовых репрессий и подавления антиправительственных протестов в стране.

"Несколько недель назад приглашения были отправлены отдельным представителям правительства Ирана. Учитывая текущие события, Мюнхенская конференция по безопасности не будет поддерживать эти приглашения", – говорится в заявлении.

Организаторы также заявили, что имели целью пригласить участников, которые могли бы предоставить "важную политическую информацию", но учитывали политические события, прежде чем окончательно составить список приглашенных на конференцию.

Сообщения об участии главы иранского МИД в Мюнхенской конференции по безопасности появились накануне. В пятницу представитель министерства иностранных дел Германии назвал это "неуместным" из-за недавних событий в Иране.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует быстро предложить новые санкции в связи с репрессиями в отношении протестующих в Иране.

А Великобритания объявила о "полных и дополнительных санкциях" против Ирана на фоне массовых протестов, которые привели к тысячам погибших и арестованных.