Глава МЗС Данії після переговорів за американцями закликав "зберігати холодну голову" 

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен після обговорень з американськими посадовцями майбутнього Гренландії, закликав всіх "зберігати холодну голову" та назвав переговори "конструктивними".

Про це, як пише "Європейська правда", він написав на своїй сторінці у Facebook.

Міністр поділився, що не летів до Вашингтона "з наївною думкою" про те, що одна зустріч з посадовцями США змусить американську адміністрацію відмовитися від бажання контролювати Гренландію.

Натомість посадовець прагнув розпочати "реальний" діалог з американцями, і це, за словами Расмуссена, йому вдалося.

"Ми провели конструктивну розмову з Джей Ді Венсом і Марко Рубіо, під час якої домовилися про процес, спрямований на те, щоб спробувати розрубати гордіїв вузол.Тепер я закликаю всіх нас зберігати холодну голову і тепле серце. І спробувати не звертати уваги на медіашум, а дозволити розпочатися роботі, про яку ми домовилися", – написав міністр.

Расмуссен заявив, що Данія провела чіткі червоні лінії щодо Гренландії – острів не можна купити чи захопити силою, інакше діалог зі США зупиниться.

"У 2026 році ми будемо торгувати між людьми, а не з людьми! Інакше все закінчиться. І якщо червона лінія буде порушена в ході подальших переговорів, то, на жаль, це буде безперспективна серія зустрічей", – написав посадовець.

Данія ж на зустрічі зобов'язалася працювати над посиленням безпеки в Арктичному регіоні, як того і вимагала адміністрація Трампа, додав міністр.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен після переговорів у Білому домі заявив про "фундаментальні розбіжності" щодо Гренландії, які залишаються між Данією і США.

Він також розповів про домовленість щодо створення робочої групи високого рівня.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що американські посадовці мають намір проводити переговори з представниками Данії та Гренландії "кожні два-три тижні".