Глава МИД Дании после переговоров с американцами призвал "сохранять холодную голову"

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен после обсуждений с американскими чиновниками будущего Гренландии призвал всех "сохранять холодную голову" и назвал переговоры "конструктивными".

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал на своей странице в Facebook.

Министр поделился, что не летел в Вашингтон "с наивной мыслью" о том, что одна встреча с должностными лицами США заставит американскую администрацию отказаться от желания контролировать Гренландию.

Вместо этого чиновник стремился начать "реальный" диалог с американцами, и это, по словам Расмуссена, ему удалось.

"Мы провели конструктивную беседу с Джей Ди Венсом и Марко Рубио, во время которой договорились о процессе, направленном на то, чтобы попытаться разрубить гордиев узел. Теперь я призываю всех нас сохранять холодную голову и теплое сердце. И попытаться не обращать внимания на медиашум, а позволить начаться работе, о которой мы договорились", – написал министр.

Расмуссен заявил, что Дания провела четкие красные линии в отношении Гренландии – остров нельзя купить или захватить силой, иначе диалог с США остановится.

"В 2026 году мы будем торговать между людьми, а не с людьми! Иначе все закончится. И если красная линия будет нарушена в ходе дальнейших переговоров, то, к сожалению, это будет бесперспективная серия встреч", – написал чиновник.

Дания же на встрече обязалась работать над усилением безопасности в Арктическом регионе, как того и требовала администрация Трампа, добавил министр.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен после переговоров в Белом доме заявил о "фундаментальных разногласиях" по Гренландии, которые остаются между Данией и США.

Он также рассказал о договоренности по созданию рабочей группы высокого уровня.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что американские чиновники намерены проводить переговоры с представителями Дании и Гренландии "каждые две-три недели".