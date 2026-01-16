Венесуела відпустила на волю громадян кількох європейських країн

Тимчасова влада Венесуели у п’ятницю звільнила ув’язнених громадян Чехії, Угорщини, Нідерландів та Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили уряди цих країн, передає агенція Reuters.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль повідомив про звільнення з венесуельських в'язниць трьох німців. Він назвав це "жестом до більш конструктивних відносин" між Берліном і Каракасом.

Чеські ЗМІ повідомили про одного громадянина Чехії, якого звільнили з ув’язнення у Венесуелі. Його затримали у 2024 році, коли влада країни звинуватила його у плануванні змови з метою вбивства венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

"Після кількох тижнів інтенсивних переговорів нам вдалося домогтися його звільнення", – сказав міністр закордонних справ Чехії Петро Мацінка, додавши, що Чеська Республіка готова відновити дипломатичні відносини з Венесуелою.

Про звільнення своїх громадян з Венесуели у п’ятницю повідомили також Нідерланди та Угорщина.

Цього тижня Венесуела заявила про звільнення понад 400 осіб. При цьому, правозахисні групи стверджують, що ця цифра менша.

Нагадаємо, на тлі звільнення ув'язнених громадян інших країн, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес закликав країни ЄС розглянути послаблення санкцій проти Венесуели, зокрема проти її тимчасової президентки Делсі Родрігес.

Напередодні стало відомо, що влада Венесуели відпустила трьох ув’язнених громадян Іспанії.

А 12 січня прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що влада Венесуели звільнила двох італійських в'язнів.