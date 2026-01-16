Венесуэла освободила граждан нескольких европейских стран

Временные власти Венесуэлы в пятницу освободили заключенных граждан Чехии, Венгрии, Нидерландов и Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили правительства этих стран, передает агентство Reuters.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль сообщил об освобождении из венесуэльских тюрем трех немцев. Он назвал это "жестом к более конструктивным отношениям" между Берлином и Каракасом.

Чешские СМИ сообщили об одном гражданине Чехии, которого освободили из заключения в Венесуэле. Его задержали в 2024 году, когда власти страны обвинили его в планировании заговора с целью убийства венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

"После нескольких недель интенсивных переговоров нам удалось добиться его освобождения", – сказал министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка, добавив, что Чешская Республика готова восстановить дипломатические отношения с Венесуэлой.

Об освобождении своих граждан из Венесуэлы в пятницу сообщили также Нидерланды и Венгрия.

На этой неделе Венесуэла заявила об освобождении более 400 человек. При этом правозащитные группы утверждают, что эта цифра меньше.

Напомним, на фоне освобождения заключенных граждан других стран, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал страны ЕС рассмотреть ослабление санкций против Венесуэлы, в частности против ее временного президента Делси Родригес.

Накануне стало известно, что власти Венесуэлы отпустили трех заключенных граждан Испании.

А 12 января премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что власти Венесуэлы освободили двух итальянских заключенных.