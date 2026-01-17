Конгресмени США у Копенгагені відкинули заяви Трампа щодо контролю над Гренландією

Американські конгресмени від обох партій й у суботу на пресконференції в Копенгагені заявили про свою незгоду з бажанням президента США Дональда Трампа контролювати Гренландію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Трамп неодноразово заявляв, що контроль США над Гренландією необхідний для запобігання розширенню впливу Росії та Китаю в регіоні.

Нещодавно він пригрозив тарифами країнам, які виступають проти його планів.

"Гренландія є частиною Данії. Данія – наш союзник по НАТО. На мій погляд, на цьому дискусія повинна бути закінчена", – сказав сенатор-демократ Кріс Кунс.

Кунс охарактеризував заяви Трампа як "неконструктивні" і попередив, що нинішнє ставлення до Данії може завдати довгострокової шкоди двостороннім відносинам.

11 законодавців, які відвідали Данію, спробували дати зрозуміти, що плани Трампа зустрінуть опір і в США. До групи увійшли тільки два представники Республіканської партії.

У суботу по всій Данії та Гренландії заплановані масштабні демонстрації на знак протесту проти планів президента США Дональда Трампа захопити арктичний острів.

Нагадаємо, 14 січня Дональд Трамп заявив, що НАТО стане сильнішим, якщо США керуватимуть Гренландією, та закликав Альянс посприяти цьому.

Уряд Гренландії заявив, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.