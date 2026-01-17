Конгрессмены США в Копенгагене отвергли заявления Трампа о контроле над Гренландией

Американские конгрессмены от обеих партий в субботу на пресс-конференции в Копенгагене заявили о своем несогласии с желанием президента США Дональда Трампа контролировать Гренландию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Трамп неоднократно заявлял, что контроль США над Гренландией необходим для предотвращения расширения влияния России и Китая в регионе.

Недавно он пригрозил тарифами странам, которые выступают против его планов.

"Гренландия является частью Дании. Дания – наш союзник по НАТО. На мой взгляд, на этом дискуссия должна быть закончена", – сказал сенатор-демократ Крис Кунс.

Кунс охарактеризовал заявления Трампа как "неконструктивные" и предупредил, что нынешнее отношение к Дании может нанести долгосрочный ущерб двусторонним отношениям.

11 законодателей, посетивших Данию, попытались дать понять, что планы Трампа встретят сопротивление и в США. В группу вошли только два представителя Республиканской партии.

В субботу по всей Дании и Гренландии запланированы масштабные демонстрации в знак протеста против планов президента США Дональда Трампа захватить арктический остров.

Напомним, 14 января Дональд Трамп заявил, что НАТО станет сильнее, если США будут управлять Гренландией, и призвал Альянс посодействовать этому.

Правительство Гренландии заявило, что усилит усилия для обеспечения обороны арктической территории под эгидой НАТО, и вновь отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.