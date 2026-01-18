Мелони: Италия была приглашена в состав Совета мира для Газы

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страну также пригласили присоединиться к Совету мира для Газы.

Об этом она сказала, общаясь с журналистами в Сеуле на форуме по Газе, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Она комментировала вопрос о создаваемом президентом США Дональдом Трампом Совете мира.

"Нас также пригласили присоединиться к нему. Я считаю, что Италия может играть ведущую роль, мы готовы внести свой вклад в разработку мирного плана", – сказала премьер Италии.

"Мне кажется, что Италия является очень активным игроком в регионе, имеет хорошие отношения со всеми другими региональными игроками, поэтому мы рады и сделаем все возможное, чтобы внести свой вклад, который, по нашему мнению, может изменить ситуацию", – добавила Мелони.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп собирается требовать по миллиарду долларов от государств, которые захотят иметь постоянное место в создаваемом им Совете мира, идея которого выглядит как альтернатива Организации Объединенных Наций.

Совет мира описывают как "международную организацию, которая ставит своей целью продвигать стабильность, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать устойчивый мир в регионах, где продолжаются или которым угрожают конфликты".

По словам источников, Трамп уже пригласил в члены Совета мира для Газы (отдельной группы "под зонтиком" общего Совета мира) Аргентину и Канаду, а также несколько европейских государств. О соответствующем приглашении уже сообщил венгерский премьер Виктор Орбан.

Впервые идея Совета мира появилась в соглашении о прекращении боевых действий в секторе Газа.