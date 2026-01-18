13 000 человек вышли на демонстрацию в Гамбурге против исламского режима в Иране

Под лозунгом "Нет Исламской Республике Иран" несколько тысяч человек вышли на демонстрацию в Гамбурге против политического руководства в Тегеране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel

По данным полиции, около 13 000 человек приняли участие в протестном шествии по центру города в субботу днем.

Демонстрацию организовала Конституционная партия Ирана, которая выступает за конституционную монархию. Многие демонстранты выразили свою поддержку протестам в Иране и Рези Пахлави, сыну шаха, который был свергнут в 1979 году и живет в изгнании в США. Участники скандировали лозунги вроде "Долой исламское правительство!".

Несколько протестных плакатов содержали упоминания о Пахлави. На одном из них было написано: "Это последняя битва, Пахлави, шах Ирана, уходи". На других был изображен портрет Пахлави над лозунгом "Сделайте Иран снова великим", что является пародией на предвыборный слоган президента США Дональда Трампа. Многие мужчины и женщины несли иранские флаги с символом льва со времен шаха; также были заметны немецкие и израильские флаги. На фотомонтаже было соединено лицо верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи с лицом Адольфа Гитлера.

Поводом для демонстрации в Гамбурге стали продолжающиеся насильственные протесты в Иране. Эти протесты начались в конце декабря, сначала вызванные плохой экономической ситуацией, но быстро переросли в массовое движение против религиозного и политического руководства Исламской Республики.

Власти жестоко расправились с демонстрантами. По данным немецкого министерства иностранных дел, с начала протестов было убито не менее 2600 человек, а еще 19 000 заключено в тюрьму. Правозащитная организация "Iran Human Rights" (IHR), базирующаяся в Норвегии, даже сообщает, что 3428 демонстрантов были убиты иранскими силами безопасности.

Гамбург считается домом для крупнейшей общины иранцев и людей иранского происхождения в ЕС. По данным Северного статистического управления, в конце 2024 года в ганзейском городе проживало более 12 000 иранцев; вместе с натурализованными немцами их число составляло около 31 500.

Недавно президент США Дональд Трамп поддержал иранское население в протестах и заявил, что "помощь уже на подходе".

В то же время СМИ сообщили, что Трамп хотел, чтобы любые военные действия США в Иране нанесли "быстрый и решительный" удар по власти в Тегеране, однако его советники не смогли гарантировать, что режим быстро падет после американского вмешательства.

Кроме того, публично американский президент сказал, что его заверили в том, что в охваченном протестами Иране якобы прекратились казни и убийства.