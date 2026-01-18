Рютте обговорив з Трампом ситуацію щодо Гренландії: "продовжимо в Давосі"

Генсек НАТО Марк Рютте повідомив про розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка стосувалася ситуації довкола Гренландії.

Про це Рютте написав в Х, передає "Європейська правда".

Розмова відбулася після того, як Трамп пригрозив 10-відсотковими тарифами європейським країнам, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

"Поговорив з президентом США щодо ситуації з безпекою в Гренландії та Арктиці. Ми продовжимо працювати над цим, і я з нетерпінням чекаю на зустріч з ним у Давосі наприкінці цього тижня", – написав Рютте.

Нагадаємо, 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн захистила позицію країн Європи на підтримку Данії і Гренландії і застерегла щодо негативних наслідків рішень Дональда Трампа.

Прем’єр Британії Кір Стармер назвав анонсовані Трампом тарифи "у помсту" за захист Данії хибним підходом, а президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що Європу не вдасться залякати.

Читайте також Чи буде Європа воювати за Гренландію? Як вимога Трампа стала викликом для НАТО