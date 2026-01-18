Рютте обсудил с Трампом ситуацию с Гренландией: "продолжим в Давосе"

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о разговоре с президентом США Дональдом Трампом, который касался ситуации вокруг Гренландии.

Об этом Рютте написал в Х, передает "Европейская правда".

Разговор состоялся после того, как Трамп пригрозил 10-процентными тарифами европейским странам, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

"Поговорил с президентом США о ситуации с безопасностью в Гренландии и Арктике. Мы продолжим работать над этим, и я с нетерпением жду встречи с ним в Давосе в конце этой недели", – написал Рютте.

Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен защитила позицию стран Европы в поддержку Дании и Гренландии и предостерегла от негативных последствий решений Дональда Трампа.

Премьер Великобритании Кир Стармер назвал анонсированные Трампом тарифы "в отместку" за защиту Дании ошибочным подходом, а президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Европу не удастся запугать.

