Укр Рус Eng

Рютте обсудил с Трампом ситуацию с Гренландией: "продолжим в Давосе"

Новости — Воскресенье, 18 января 2026, 19:01 — Иванна Костина

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о разговоре с президентом США Дональдом Трампом, который касался ситуации вокруг Гренландии.

Об этом Рютте написал в Х, передает "Европейская правда".

Разговор состоялся после того, как Трамп пригрозил 10-процентными тарифами европейским странам, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

"Поговорил с президентом США о ситуации с безопасностью в Гренландии и Арктике. Мы продолжим работать над этим, и я с нетерпением жду встречи с ним в Давосе в конце этой недели", – написал Рютте.

Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен защитила позицию стран Европы в поддержку Дании и Гренландии и предостерегла от негативных последствий решений Дональда Трампа.

Премьер Великобритании Кир Стармер назвал анонсированные Трампом тарифы "в отместку" за защиту Дании ошибочным подходом, а президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Европу не удастся запугать.

Читайте также Будет ли Европа воевать за Гренландию? Как требование Трампа стало вызовом для НАТО

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Гренландия Трамп Рютте
Реклама: