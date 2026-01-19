Кошта созывает лидеров ЕС на внеочередную встречу из-за Гренландии

Лидеры ЕС в ближайшие дни соберутся на внеочередную встречу в связи с напряженностью вокруг Гренландии.

Об этом говорится в заявлении президента Европейского совета Антониу Кошты, передает "Европейская правда".

Кошта сообщил о консультациях с государствами-членами относительно последних напряженностей вокруг Гренландии и заявил о твердой приверженности следующему:

Единство в отношении принципов международного права, территориальной целостности и национального суверенитета;

Единство в поддержке и солидарности с Данией и Гренландией;

Признание общих трансатлантических интересов в сфере мира и безопасности в Арктике, в частности через деятельность НАТО;

Общая оценка того, что пошлины подорвут трансатлантические отношения и являются несовместимыми с торговым соглашением между ЕС и США;

Готовность защищать себя от любых форм принуждения;

Готовность продолжать конструктивное сотрудничество с США по всем вопросам, представляющим общий интерес.

"Учитывая важность последних событий и в целях дальнейшей координации я решил созвать чрезвычайное заседание Европейского совета в ближайшие дни", – заявил глава Евросовета.

Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

Перед этим Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд военных для подготовки к приему больших сил армии и других подразделений союзников для военных учений. Несколько стран направили и своих военных.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен защитила позицию стран Европы в поддержку Дании и Гренландии и предостерегла от негативных последствий решений Дональда Трампа по тарифам.