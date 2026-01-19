Трамп обвинил Данию в неспособности устранить угрозу РФ из Гренландии: теперь это будет сделано

Президент США Дональд Трамп заявил, что Дания в течение 20 лет ничего не могла поделать с российской угрозой в Гренландии.

Об этом он написал в посте в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

Американский президент заявил, что у Дании якобы было 20 лет, чтобы устранить российскую угрозу из Гренландии, а она не справилась.

"НАТО уже 20 лет повторяет Дании, что "вы должны устранить российскую угрозу из Гренландии". К сожалению, Дания не смогла ничего с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано!!!", – написал Трамп.

Трамп неоднократно подчеркивал, что хотел бы завладеть Гренландией, автономной территорией Дании.

Лидеры Дании и Гренландии подчеркивают, что остров не продается и не желает быть частью Соединенных Штатов.

Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

Перед этим Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд военных для подготовки к приему больших сил армии и других подразделений союзников для военных учений. Несколько стран направили и своих военных.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен защитила позицию стран Европы в поддержку Дании и Гренландии и предостерегла о негативных последствиях решений Дональда Трампа по тарифам.