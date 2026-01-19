СМИ: ЕС готовит пошлины на 93 миллиарда евро на товары из США из-за угроз Трампа

Европейский Союз рассматривает возможность принятия мер в ответ на угрозы США в отношении Гренландии: к ним относятся пошлины на общую сумму 93 миллиарда евро или ограничения для американских компаний, работающих на европейском рынке.

Об этом стало известно Spiegel от дипломата ЕС, передает "Европейская правда".

Причиной этого является угроза президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины для Дании, Германии, Норвегии, Швеции, Франции, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которые выразили несогласие с позицией Трампа в отношении Гренландии.

Как сообщил изданию дипломат ЕС, на встрече постоянных представителей в Брюсселе страны-члены согласились, что введение таких пошлин США будет чрезмерной мерой и что ЕС должен отреагировать. В воскресенье вечером послы ЕС еще не достигли согласия по введению новых тарифов в ответ на действия США. Однако встреча послов "прошла хорошо".

Президент Совета ЕС Антониу Кошта планирует созвать специальный саммит глав государств и правительств ЕС в ближайшие дни. Саммит будет посвящен реакции ЕС на угрозы Трампа о введении пошлин. Его консультации с государствами-членами ЕС показали, что они решительно поддерживают Данию и Гренландию и готовы противостоять любым формам принуждения. Они по-прежнему готовы к конструктивному сотрудничеству с США. Инсайдер ЕС сообщил Reuters, что саммит, вероятно, состоится в четверг и что планируется очная встреча.

Если в последнем раунде тарифного спора по Гренландии не будет достигнуто соглашение с США, пошлины, уже назначенные в июле, на сумму 93 миллиарда евро, охватывающие такие товары, как американский бурбон, детали самолетов, соя и птица, автоматически вступят в силу 6 февраля, сообщил Reuters дипломат ЕС.

ЕС приостановил введение этих тарифов после достижения торгового соглашения с США. Это соглашение изначально предусматривало беспошлинную торговлю товарами с США и 15-процентный тариф на товары ЕС в США. Однако, по словам лидера ЕНП Манфреда Вебера, Европейский парламент теперь отложил необходимое принятие этого соглашения, запланированное на среду, на неопределенный срок.

Поводом стало заявление президента США Дональда Трампа о том, что с 1 февраля на товары из некоторых стран ЕС будет наложен дополнительный 10-процентный тариф, если ЕС выступит против приобретения США Гренландии, которая принадлежит Дании. Угроза введения пошлины касается восьми европейских стран-членов НАТО.