Фіцо на зустрічі з Трампом заявив про "глибоку кризу" в ЄС

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго в суботу ввечері і під час зустрічі вони говорили, зокрема, про "глибоку кризу" ЄС.

Про це повідомляє Euractiv, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, в ході зустрічі словацький прем’єр погодився з Трампом у тому, що ЄС є "інститутом, який переживає глибоку кризу".

При цьому він ухилився від обговорення нових тарифів США і зазіхань щодо Гренландії.

Фіцо описав переговори як неформальні та відкриті, назвавши запрошення ознакою "великої поваги та довіри".

За його словами, обговорення зосередилися на міжнародних питаннях, зокрема на ситуації в Україні, де, за його словами, представники США прагнули дізнатися думку Словаччини, оскільки вона "не є папугою Брюсселя" і дотримується, як він висловився, незалежної позиції щодо війни.

Фіцо сказав, що підтвердив "орієнтований на мир" підхід Словаччини, стверджуючи, що дипломатія повинна переважати військові рішення в умовах "інших чутливих міжнародних подій".

Він не згадував публічно Гренландію чи Венесуелу, незважаючи на те, що його уряд раніше підтримував Данію і критикував затримання венесуельського лідера Ніколаса Мадуро як порушення міжнародного права.

Прем’єр Словаччини заявив, що вони з Трампом також обговорили конкурентоспроможність ЄС, а також енергетичну та міграційну політику.

"Була повна згода в тому, що ЄС є інституцією, яка перебуває в глибокій кризі", – додав Фіцо.

Нагадаємо, у грудні Фіцо хизувався запрошенням від Трампа відвідати США.

Фіцо раніше розповів, що хоче мати хороші відносини з усіма країнами, хто зацікавлений ладнати зі Словаччиною, зокрема і з Україною, і з Росією.