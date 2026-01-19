Фицо на встрече с Трампом заявил о "глубоком кризисе" в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в субботу вечером и во время встречи они говорили, в частности, о "глубоком кризисе" ЕС.

Об этом сообщает Euractiv, информирует "Европейская правда".

Как указано, в ходе встречи словацкий премьер согласился с Трампом в том, что ЕС – это "институт, переживающий глубокий кризис".

При этом он уклонился от обсуждения новых тарифов США и посягательств в отношении Гренландии.

Фицо описал переговоры как неформальные и открытые, назвав приглашение признаком "большого уважения и доверия".

По его словам, обсуждения сосредоточились на международных вопросах, в частности на ситуации в Украине, где, по его словам, представители США стремились узнать мнение Словакии, поскольку она "не попугай Брюсселя" и придерживается, как он выразился, независимой позиции относительно войны.

Фицо сказал, что подтвердил "ориентированный на мир" подход Словакии, утверждая, что дипломатия должна преобладать над военными решениями в условиях "других чувствительных международных событий".

Он не упоминал публично Гренландию или Венесуэлу, несмотря на то, что его правительство ранее поддерживало Данию и критиковало задержание венесуэльского лидера Николаса Мадуро как нарушение международного права.

Премьер Словакии заявил, что они с Трампом также обсудили конкурентоспособность ЕС, а также энергетическую и миграционную политику.

"Было полное согласие в том, что ЕС является институтом, который находится в глубоком кризисе", – добавил Фицо.

Напомним, в декабре Фицо хвастался приглашением от Трампа посетить США.

Фицо ранее рассказал, что хочет иметь хорошие отношения со всеми странами, кто заинтересован ладить со Словакией, в том числе и с Украиной, и с Россией.