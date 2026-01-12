Фіцо: після Венесуели світовий порядок розпався

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо переконаний, що операція США у Венесуелі проти Ніколаса Мадуро зруйнувала світовий порядок.

Про це він сказав у інтерв’ю, яке опубліковане на його Facebook-сторінці 11 січня, повідомляє "Європейська правда".

Фіцо зазначив, що після Венесуели можна констатувати розпад світового порядку.

"Світовий порядок вже зруйнувався. Це абсолютно очевидно. Вже не зважають на те, що існують якісь механізми міжнародного права. Не зважають на те, що для застосування військової сили необхідний мандат міжнародної організації", – сказав словацький прем’єр-міністр.

Він розкритикував Дональда Трампа за те, що той діє у Венесуелі заради економічних інтересів Сполучених Штатів.

"Дональд Трамп йде на це прямо. Він не ховається. Він не скаже, що їде до Венесуели, бо хоче навести лад з демократією, з правами людини. Він скаже: "Я їду туди заради нафти. І ми будемо продавати цю нафту, а все, що купуватимуть венесуельці, вони повинні купувати у Сполучених Штатах Америки", – сказав Фіцо.

Він додав, що можна "багато говорити" про Венесуелу чи Україну, але його цікавить, як на все це відреагує Європейський Союз і що буде далі.

У цьому ж інтерв’ю Фіцо звинуватив Європейський Союз у бездіяльності та заявив: єдине, що досконало уміє ЄС – це ненавидіти росіян.

Фіцо також заявив, що глава дипломатії ЄС Кая Каллас повинна піти у відставку, оскільки не виконує свої функції.

3 січня Фіцо засудив американську військову операцію у Венесуелі, назвавши її порушенням міжнародного права.