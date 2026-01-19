Глава МЗС Литви критикує ідеї відновити діалог з РФ: потрібна не розмова, а тиск

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс скептично висловився щодо пропозицій, які лунали з деяких європейських столиць, про необхідність відновити діалог з Росією.

Заяву очільника литовського зовнішньополітичного відомства наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Будріс вказав, що попередні спроби розмовляти з Москвою не дали відчутних результатів, а відновлення діалогу може лише створити ілюзію, ніби це здатне змінити поведінку країни-агресора.

"Якщо хтось хоче знову наступити на ті самі граблі і отримати ту саму шишку, я не бачу в цьому сенсу. Іншого результату я не очікую. Якщо хтось уявляє собі розмови такого ж роду, які велися до повномасштабного вторгнення в 2022 році, коли ми бачили, що вони ні до чого не привели, то і зараз підсумок буде таким же, а можливо, навіть гіршим. Це створить ілюзію для Росії, що вона може чогось домогтися, або для нас – що ми можемо чогось досягти", – зазначив він.

За словами міністра, зараз необхідно не вести розмови, а послідовно посилювати тиск на Росію, використовуючи наявні у ЄС важелі впливу.

"Якщо хтось хоче розмовляти, у нас повинні бути інструменти сили. Ці інструменти знаходяться в руках Європи – це 20-й пакет санкцій, повна відповідальність політичного керівництва Росії за скоєні злочини", – підкреслив він.

Він вважає, що відновлення діалогу з Росією – це поганий крок.

"Потрібно не розмовляти, а застосовувати заходи тиску і посадити Путіна за стіл переговорів, щоб він погодився на припинення вогню", – додав Будріс.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у середині грудня, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським лідером. З позицією Макрона погодилась італійська прем’єрка Джорджа Мелоні.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що не заперечує проти прямих переговорів європейських держав з Росією.

Водночас у Великій Британії проти поновлення прямих переговорів з Путіним.