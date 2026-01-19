Глава МИД Литвы критикует идеи возобновить диалог с РФ: нужен не разговор, а давление

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис скептически высказался по поводу предложений, прозвучавших из некоторых европейских столиц, о необходимости возобновить диалог с Россией.

Заявление главы литовского внешнеполитического ведомства приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Будрис указал, что предыдущие попытки разговаривать с Москвой не дали ощутимых результатов, а возобновление диалога может только создать иллюзию, будто это способно изменить поведение страны-агрессора.

"Если кто-то хочет снова наступить на те же грабли и получить ту же шишку, я не вижу в этом смысла. Другого результата я не ожидаю. Если кто-то представляет себе разговоры такого же рода, которые велись до полномасштабного вторжения в 2022 году, когда мы видели, что они ни к чему не привели, то и сейчас итог будет таким же, а возможно, даже хуже. Это создаст иллюзию для России, что она может чего-то добиться, или для нас – что мы можем чего-то достичь", – отметил он.

По словам министра, сейчас необходимо не вести разговоры, а последовательно усиливать давление на Россию, используя имеющиеся у ЕС рычаги влияния.

"Если кто-то хочет разговаривать, у нас должны быть инструменты силы. Эти инструменты находятся в руках Европы – это 20-й пакет санкций, полная ответственность политического руководства России за совершенные преступления", – подчеркнул он.

Он считает, что возобновление диалога с Россией – это плохой шаг.

"Нужно не разговаривать, а применять меры давления и посадить Путина за стол переговоров, чтобы он согласился на прекращение огня", – добавил Будрис.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в середине декабря, что Европа должна найти способ напрямую взаимодействовать с российским лидером. С позицией Макрона согласилась итальянская премьер Джорджа Мелони.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не возражает против прямых переговоров европейских государств с Россией.

В то же время в Великобритании против возобновления прямых переговоров с Путиным.