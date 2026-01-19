Франция созывает встречу министров G7 на фоне спора по Гренландии

Министр финансов Франции Ролан Лескюр созовет своих коллег из G7 на встречу для обсуждения вопросов торговли и суверенитета "в ближайшие дни".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает TV2.

Франция в 2026 году председательствует в "Группе семи".

"Мы полностью поддерживаем Гренландию и Данию. Шантаж между друзьями, конечно, неприемлем", – заявил Лескюр.

Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

Перед этим Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд военных для подготовки к приему больших сил армии и других подразделений союзников для военных учений. Несколько стран направили и своих военных.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен защитила позицию стран Европы в поддержку Дании и Гренландии и предостерегла относительно негативных последствий решений Дональда Трампа по тарифам.