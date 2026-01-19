Франция созывает встречу министров G7 на фоне спора по Гренландии
Министр финансов Франции Ролан Лескюр созовет своих коллег из G7 на встречу для обсуждения вопросов торговли и суверенитета "в ближайшие дни".
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает TV2.
Франция в 2026 году председательствует в "Группе семи".
"Мы полностью поддерживаем Гренландию и Данию. Шантаж между друзьями, конечно, неприемлем", – заявил Лескюр.
Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.
Перед этим Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд военных для подготовки к приему больших сил армии и других подразделений союзников для военных учений. Несколько стран направили и своих военных.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен защитила позицию стран Европы в поддержку Дании и Гренландии и предостерегла относительно негативных последствий решений Дональда Трампа по тарифам.