Стармер ухилився від питання про можливі тарифи Британії у відповідь на дії Трампа

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер ухилився від відповіді на запитання, чи буде він впроваджувати тарифи у відповідь на аналогічні кроки американського президента Дональда Трампа.

Заяву очільника британського уряду наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

За словами Стармера, "тарифи не повинні використовуватися проти союзників у зв'язку з ескалацією конфлікту".

Але, незважаючи на те, що його двічі підштовхували до відповіді з цього питання, він прямо не відповів, чи прийме Велика Британія заходи у відповідь на тарифи Трампа.

Натомість він наголосив на необхідності дати послідовну відповідь, але насправді неясно, чи буде це "так" чи "ні".

Стармер також додав, що "тарифи не відповідають нічиїм інтересам" і що він хоче їх уникнути, але не каже, що він буде робити, якщо вони стануть неминучими в результаті дій Трампа.

Він підкреслив, що позиція Британії полягає в тому, щоб бути прагматичною і не грати на публіку або пропонувати грандіозні жести, а працювати за лаштунками, щоб досягти якоїсь угоди.

"Велика Британія – прагматична країна. Ми шукаємо згоди. Ми віримо в партнерство, ми віддаємо перевагу рішенням, а не гаслам, і не будемо займатися коментарями та жестикуляцією, які шкодять британському народу. Але бути прагматичним не означає бути пасивним. Партнерство не означає відмову від принципів", – переконаний прем’єр.

Нагадаємо, 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Перед цим Данія відправила до Гренландії військову техніку та передовий загін військових для підготовки до прийому більших сил армії та інших підрозділів союзників для військових навчань. Декілька країн направили і своїх військових.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн захистила позицію країн Європи на підтримку Данії і Гренландії і застерегла щодо негативних наслідків рішень Дональда Трампа щодо тарифів.