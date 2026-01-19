Стармер уклонился от вопроса о возможных тарифах Британии в ответ на действия Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уклонился от ответа на вопрос, будет ли он вводить тарифы в ответ на аналогичные шаги американского президента Дональда Трампа.

Заявление главы британского правительства приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

По словам Стармера, "тарифы не должны использоваться против союзников в связи с эскалацией конфликта".

Но несмотря на то, что его дважды подталкивали к ответу на этот вопрос, он прямо не ответил, примет ли Великобритания меры в ответ на тарифы Трампа.

Вместо этого он отметил необходимость дать последовательный ответ, но на самом деле неясно, будет ли это "да" или "нет".

Стармер также добавил, что "тарифы не отвечают ничьим интересам" и что он хочет их избежать, но не говорит, что он будет делать, если они станут неизбежными в результате действий Трампа.

Он подчеркнул, что позиция Британии заключается в том, чтобы быть прагматичной и не играть на публику или предлагать грандиозные жесты, а работать за кулисами, чтобы достичь какого-то соглашения.

"Великобритания – прагматичная страна. Мы ищем согласия. Мы верим в партнерство, мы предпочитаем решения, а не лозунги, и не будем заниматься комментариями и жестикуляцией, которые вредят британскому народу. Но быть прагматичным не означает быть пассивным. Партнерство не означает отказ от принципов", – убежден премьер.

Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

Перед этим Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд военных для подготовки к приему больших сил армии и других подразделений союзников для военных учений. Несколько стран направили и своих военных.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен защитила позицию стран Европы в поддержку Дании и Гренландии и предостерегла от негативных последствий решений Дональда Трампа по тарифам.