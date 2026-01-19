Президент Фінляндії отримав запрошення до Ради миру Трампа щодо Гази
Президент Фінляндії Александер Стубб був запрошений увійти до складу Ради миру по сектору Газа, ініційованого президентом США Дональдом Трампом.
Цю інформацію підтвердили в канцелярії фінського президента, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Створений Трампом орган повинен реалізувати мирний план між Ізраїлем і Газою, а також контролювати відновлення Гази.
У Раді миру беруть участь, зокрема, держсекретар США Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф, радник і зять Трампа Джаред Кушнер, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер, а також низка бізнесменів.
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп збирається вимагати по мільярду доларів від держав, які захочуть мати постійне місце у створюваній ним Раді миру, ідея якої виглядає як альтернатива Організації Об’єднаних Націй.
Раду миру описують як "міжнародну організацію, що ставить за мету просувати стабільність, відновлювати надійне і законне врядування та забезпечувати сталий мир у регіонах, де тривають чи яким загрожують конфлікти".
За словами джерел, Трамп вже запросив до членства у Раді миру для Гази (окремої групи "під парасолькою" загальної Ради миру) Аргентину й Канаду, а також кілька європейських держав. Про відповідне запрошення вже повідомив угорський прем’єр Віктор Орбан, а також італійська прем'єрка Джорджа Мелоні.
В Кремлі заявили, що російський правитель Владімір Путін також отримав запрошення увійти до складу Ради миру по сектору Гази.