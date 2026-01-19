Президент Финляндии получил приглашение в Совет мира Трампа по Газе

Президент Финляндии Александер Стубб был приглашен войти в состав Совета мира по сектору Газы, инициированного президентом США Дональдом Трампом.

Эту информацию подтвердили в канцелярии финского президента, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Созданный Трампом орган должен реализовать мирный план между Израилем и Газой, а также контролировать восстановление Газы.

В Совете мира участвуют, в частности, госсекретарь США Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф, советник и зять Трампа Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, а также ряд бизнесменов.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп собирается требовать по миллиарду долларов от государств, желающих иметь постоянное место в создаваемом им Совете мира, идея которого выглядит как альтернатива Организации Объединенных Наций.

Совет мира описывают как "международную организацию, ставящую целью продвигать стабильность, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать устойчивый мир в регионах, где продолжаются или которым угрожают конфликты".

По словам источников, Трамп уже пригласил к членству в Совете мира для Газы (отдельной группы "под зонтиком" общего Совета мира) Аргентину и Канаду, а также несколько европейских государств. О соответствующем приглашении уже сообщил венгерский премьер Виктор Орбан, а также итальянский премьер Джорджа Мелони.

В Кремле заявили, что российский правитель Владимир Путин также получил приглашение войти в состав Совета мира по сектору Газа.