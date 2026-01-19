Испания объявила трехдневный траур из-за железнодорожной аварии в Адамусе

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о национальном трехдневном трауре из-за столкновения поездов в городе Адамус, где погибли по меньшей мере 39 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство EFE.

Во время визита на место трагедии глава правительства заверил, что причины аварии будут раскрыты "с абсолютной прозрачностью и абсолютной ясностью".

"Мы узнаем правду, мы узнаем ответ", – подтвердил премьер.

Санчес также пообещал, что семьям погибших будет оказана помощь "во всем, что им нужно".

Глава правительства Испании и президент Андалусии Хуанма Морено отметили единство, координацию и "лояльность" институтов для расследования всех обстоятельств катастрофы.

Как стало известно, в испанском Адамусе несколько вагонов поезда Iryo, следовавшего из Малаги в Мадрид с 300 пассажирами, сошли с рельсов и столкнулись с поездом Alvia, который двигался в противоположном направлении с 184 пассажирами на борту в направлении Уэльвы.

Сообщалось, что жертвами катастрофы стали 39 человек.

ЕС предложил Испании свою помощь в связи с аварией.