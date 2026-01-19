Міністр оборони Данії і міністр закордонних справ Гренландії зустрілися з Рютте

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен та міністерка закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт зустрілися у Брюсселі з генсеком НАТО Марком Рютте.

Про це повідомляє TV2, пише "Європейська правда".

Поульсен й Моцфельд на зустрічі з генсеком НАТО у Брюсселі обговорюють посилення присутності Північноатлантичного Альянсу в Арктиці.

Після зустрічі запланована пресконференція для ЗМІ, о 17 годині за місцевим часом (18 :00 за Києвом).

Тим часом очільник МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен розпочав серію візитів до європейських столиць, в понеділок він перебуває у Британії.

У зв'язку з напругою довкола Гренландії топпосадовці Данії не поїдуть на Світовий економічний форум у Давосі.

Керівництво ЄС скликало позачерговий саміт через напругу довкола Гренландії, а Франція скликає зустріч міністрів G7.

Читайте також на цю тему: Чи буде Європа воювати за Гренландію? Як вимога Трампа стала викликом для НАТО.